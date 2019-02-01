01 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

Американский генерал назвал Польшу "ключом" для сдерживания России

Генерал-полковник армии Соединенных Штатов Америки Бен Ходжес назвал Польшу "ключом" для сдерживания России.
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По словам американского военного, благодаря своему географическому положению Польша "сохраняет безопасность Европы и сдерживает Россию". Ходжес отметил, что по территории республики проходят транспортные пути, которые помогут улучшить передвижения войск НАТО, что необходимо в случае начала военного конфликта с Россией.

Также военачальник США заявил о необходимости строительства транспортного узла, который будет отвечать задачам программы PESCO, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что военные действия между российской стороной и Украиной маловероятны.

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Американский генерал назвал Польшу "ключом" для сдерживания России

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Теги: Польша, Россия, США



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