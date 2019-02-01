01 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Трамп заявил, что за время президентства потерял "невероятные деньги"

Президент США Дональд Трамп несет огромные финансовые потери, пока находится в Белом доме. Об этом он заявил изданию The New York Times.

По словам Трампа, суммы, которые он потерял за время своего пребывания на посту президента - невероятные.

Несмотря на это, Трамп признался, что любит свою работу и намерен баллотироваться в президенты на второй срок, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что за год пребывания в должности президента США состояние Дональда Трампа уменьшилось примерно на $400 млн и составило $3,1 млрд.

Эта цифра весьма далека от тех $10 млрд, которыми, как однажды утверждал президент, он обладает. Тем не менее, Дональд Трамп все равно остается самым богатым президентом США в истории.

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Трамп заявил, что за время президентства потерял "невероятные деньги"

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Теги: дональд трамп, состояние, деньги



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