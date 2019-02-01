Школы Перми закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Перми эпидемический порог за неделю превышен на 37,2%. Продолжается тенденция к росту заболеваемости, поэтому учебные заведения краевой столицы закрываются на карантин, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее предписание издал главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. Оно опубликовано на сайте краевого Роспотребнадзора. Учебный процесс приостановят в школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования. Также ограничения накладываются на проведение массовых мероприятий, за исключением тех, что проходят на открытом воздухе.

Карантин будет длиться по 8 февраля включительно.