01 Февраля 2019
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Экономика В России За рубежом

Темпы выше мировых! Инфляция в России оказалась одной из самых высоких в мире

Рост потребительских цен в России в 2018 г. оказался выше, чем в большинстве стран мира. Сравнительные данные опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.
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Индекс потребительских цен в России в 2018 г. составил 4,3%, в то время как средний показатель стран Евросоюза - 1,7%. Самая высокая инфляция среди стран ЕС наблюдалась в Эстонии - 3,3%. Индекс не достиг 1% в Дании, Греции, Ирландии, Польше, Португалии.

Индекс в Штатах и Китае увеличился на 1,9%, рост цен в Японии - один из самых низких в мире - 0,3%.

Более высокими темпами, чем в России, цены росли у наших соседей: в Беларуси - на 5,6%, Казахстане - 5,3%, Украине - 9,8%. В то же время в Армении индекс вырос лишь на 1,8%, в Киргизии - на 0,5%.

Продуктовая инфляция в России составила 5,5% и оказалась самой высокой в мире. В прошлом году в ряде европейских стран цены на продукты, наоборот, снижались, средний индекс по ЕС составил 1,3%. Так, если в России молочные изделия, сыры и яйца за год подорожали в среднем на 5,4%, в Европе их стоимость увеличилась лишь на 0,1%. Масла и жиры, цена которых в России выросла на 3,1%, в еврозоне подешевели на 1,2%. Мясо и мясопродукты в России за год стали дороже сразу на 7,8%, в ЕС - на 0,5%.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 г. рост цен в России будет выше из-за повышения НДС.

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Темпы выше мировых! Инфляция в России оказалась одной из самых высоких в мире

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Теги: Росстат, инфляция, потребительские цены



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