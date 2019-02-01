"Ошибка" и "отказ": родители первоклассников Екатеринбурга столкнулись с трудностями при записи детей в школы

Сегодня ночью в Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы. Родители массово жалуются, что сделать это через интернет довольно проблематично, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, заявление на прием ребенка в школу можно подать несколькими способами, например, в электронном виде через портал Госуслуг. Ранее специалисты "Ростелекома" выпустили подробную инструкцию, как правильно пользоваться сервисом, чтобы ускорить процесс подачи заявления. В компании уверяли, что в этом году в работу сервиса внесены изменения, благодаря которым он должен выдержать нагрузку при подаче одновременно 20 тыс. заявлений.

Однако этого, по всей видимости, не произошло. На различных екатеринбургских форумах родители пишут, что столкнулись с проблемами при попытке записаться через сайт Госуслуг. По их данным, портал работает очень медленно и обработка одной заявки может длиться несколько часов. А в результате в ответ все равно приходит "ошибка" и "отказ в предоставлении услуги".

При этом, как отмечают родители, при записи через личный кабинет портала Екатеринбург.рф таких проблем нет.

Кроме этого, записаться в школу можно через Центр муниципальных услуг или многофункциональный центр, а также подать заявление непосредственно в самой школе. Правда, для этого приходилось дежурить ночью возле нее, что многие и сделали.

Напомним, в этом году в школах Екатеринбурга для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест.