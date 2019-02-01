В Минприроды придумали, как снизить тариф на вывоз мусора на 30%

Министерство природных ресурсов и экологии предлагает внедрить новую систему по обращению отходов, которая предполагает снижение тарифов для населения до 30%.

Уменьшить платеж власти намерены, в том числе, за счет раздельного сбора "сухих" и "мокрых" отходов. А неравномерное формирование нормативов накопления отходов в регионах будет переведено на фактический сбор, что существенно снизит тариф для населения и логистические затраты региональных операторов.

Такие решения были приняты на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, в течение года необходимо перейти на прием отходов в два контейнера на месте сбора.

В один контейнер должны собираться "сухие отходы" - это все то, что может поступать во вторичный оборот - пластик, стекло, бумага, металл. Во второй контейнер нужно будет собирать "мокрые отходы" - прежде всего органические отходы.

Вторым нововведением должен стать фактический учет веса и объема собранных отходов вместо действующего сейчас расчетного, нормативного способа учета вывезенного мусора - в первую очередь, в сельской местности.

Кроме того, в ряде субъектов уже предусмотрена компенсация региональным операторам из региональных бюджетов за снижение тарифов для населения. Регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, а также регионам с большой территорией, где существенны транспортные издержки, рассматривается возможность дополнительной поддержки из федерального бюджета.

"Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

3 февраля состоится всероссийская крупномасштабная акция "Россия – не помойка". Напомним, что Екатеринбург присоединился к мероприятию.

Недавно жители Екатеринбурга начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. Квитанцию Накануне.RU показала жительница Чкаловского района и добавила, что возмущена расценками. В графе сказано, что ставка тарифа по вывозу мусора составила 698 руб., а за троих человек, которые прописаны в квартире, надо отдать 446 руб.