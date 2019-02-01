Росстат опроверг обсуждение изменений методики оценки бедности в России

Росстат не планирует менять методику измерения уровня бедности. Ведомство в ответ на сообщения СМИ сообщило, что используемая с 1992 г. методика будет использоваться и в будущем, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что статведомство при оценке уровня бедности планирует включить в выборку женщин с детьми до шести лет, что может повлиять на рост показателя. Однако в Росстате уточнили, что речь идет о новом исследовании, целью которого является изучение положения семей с детьми до 6 лет.

"Необходимость такого обследования связана с несколькими значимыми социальными проблемами. В частности, известно, что рождение детей часто приводит к снижению среднедушевых доходов в семье. Кроме того, мамы с маленькими детьми часто сталкиваются с трудностями при приеме на работу или даже трудовой дискриминацией", - отметили в министерстве.

Исследование не будет связано с оценкой уровня бедности населения в целом.