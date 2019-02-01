В Челябинской области на ремонт дорог в муниципалитетах направят 1,5 млрд рублей

В Челябинской области размер регионального дорожного фонда увеличился до 13,7 млрд рублей. Соответствующие поправки в региональный бюджет одобрили депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Дополнительные средства направят на финансирование дорожной деятельности в муниципальных образованиях. На эти цели в бюджете области запланировано более 1,5 млрд рублей.

Бюджет региона пополнился за счет остатков средств областного бюджета на 1 января 2019 года.

За счет остатков средств областного бюджета предусмотрено увеличение бюджетных инвестиций в размере 500 млн рублей в объекты государственной собственности региона. Около 10 млн рублей - субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта по строительству конгресс-холла.

С учетом поправок дефицит областного бюджета увеличится и составит 14 млрд 21,3 млн рублей.