01 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Гуайдо счел смену власти в Венесуэле выгодной для России и КНР

Смена власти в Венесуэле будет выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны - Китаю и России, заявил Reuters провозгласивший себя временным президентом лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

По его мнению, России и Китаю важна стабильность, а действующий президент Николас Мадуро не защищает ни интересы Венесуэлы, ни чьи-либо инвестиции, и потому не может быть надежным партнером для этих стран.

Как сообщил Гуайдо, в послании России и Китаю он заверил обе страны в том, что Каракас в случае смены правительства намерен "ответственно" относиться к обязательствам.

Ранее он также обвинил Николаса Мадуро в неспособности защитить интересы иностранных инвесторов, в частности, российских и китайских.

Напомним, 23 января лидер оппозиции объявил себя временным главой государства. В США уже признали легитимность его действий. Американский лидер Дональд Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента".

Как сообщалось, венесуэльская оппозиция в случае своей победы выступит за пересмотр отношений с Россией, но намерена продолжить сотрудничество с КНР.

Пекин и Москва по-прежнему заявляют о поддержке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Гуайдо счел смену власти в Венесуэле выгодной для России и КНР

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Теги: хуан гуайдо, венесуэла, россия, китай



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