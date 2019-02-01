ЦБ: Банки сократили объемы вывода средств на 20%

В Центробанке сообщили о сокращении объемов незаконного вывода средств банками на 20%, до 63 млрд руб. Параллельно сократилось количество подозрительных операций по обналичиванию средств.

По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, объем сомнительных операций в прошлом году снизился в 1,9 раза, с 2,5 до 1,3 трлн руб., сообщает "Прайм". Он добавил, что случаи участия банков в подозрительных операциях по обналичиванию средств единичны.

Напомним, в 2017 г. объемы вывода средств за рубеж банковским сектором составили 78 млрд руб. Абсолютный рекорд был установлен в 2016 г., когда по оценкам регулятора, за границу утекли 180 млрд руб.