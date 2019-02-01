Китай заявил о "важном прогрессе" в торговых переговорах с США

В Китае заявили о "важном прогрессе" в торговых переговорах с Соединенными Штатами Америки.

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Было отмечено, что стороны обсудили насущные вопросы и в ходе встречи были подняты темы, которые особенно интересны для Китая. Утверждается, что США пообещали считаться с мнением КНР в дальнейшем.

Также отмечается, что последний раунд переговоров Штатов и Китая позволил добиться серьезного прогресса, а обсуждения были "честными и плодотворными". Известно, что в ходе переговоров особое внимание уделялось проблемам защиты прав индивидуальной собственности, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон введет новые пошлины в отношении Пекина, если стороны не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта.