01 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Глава Перми разрешил бесплатно оставлять машины на платных парковках

Мэр Перми Дмитрий Самойлов разрешил водителям один день бесплатно парковаться в любом месте города, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В своём Instagram политик заявил, что из-за сложных погодных условий "1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности". При этом усилят контроль за машинами, которые мешают работе снегоуборочной техники.

Отметим, с 31 января по 2 февраля в Прикамье ожидаются обильные снегопады – Самойлов ввёл режим повышенной готовности и увеличил количество снегоуборочных машин на улицах до 380 единиц.

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Сегодняшняя ночь и ближайшие несколько дней для дорожных служб будут напряжёнными. Снегоуборочная техника выведена на уборку улиц. Сейчас первоочередная задача - обеспечить уборку проезжих частей и тротуаров. В связи со сложными погодными условиями 1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности. Одновременно с этим будет усилен контроль за автомобилями, паркующимися с нарушением правил дорожного движения и создающими дополнительные помехи для транспорта и снегоуборочной техники.

Публикация от Дмитрий Самойлов (@samoilovperm)

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Глава Перми разрешил бесплатно оставлять машины на платных парковках

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Теги: Дмитрий Самойлов, парковка, снег



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