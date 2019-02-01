Глава Перми разрешил бесплатно оставлять машины на платных парковках

Мэр Перми Дмитрий Самойлов разрешил водителям один день бесплатно парковаться в любом месте города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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В своём Instagram политик заявил, что из-за сложных погодных условий "1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности". При этом усилят контроль за машинами, которые мешают работе снегоуборочной техники.

Отметим, с 31 января по 2 февраля в Прикамье ожидаются обильные снегопады – Самойлов ввёл режим повышенной готовности и увеличил количество снегоуборочных машин на улицах до 380 единиц.