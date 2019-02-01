В Санкт-Петербурге эвакуировали главный офис "ВКонтакте"

В петербургском Доме Зингера, где расположен главный офис "Вконтакте", прошла эвакуация.

О произошедшем ТАСС сообщил PR-директор соцсети Дмитрий Лушников.

"Факт эвакуации подтверждаем", — передаёт издание его слова.

Причина произошедшего при этом остаётся неизвестной.

Отметим, что на этой неделе эвакуации прошли в ряде регионов России. Поводом стали анонимные сообщения о минировании. В частности, эвакуации затронули Москву, Пермь, Екатеринбург, а также ряд сибирских городов и регионов.