01 Февраля 2019
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Экономика За рубежом

В США могут ввести новые торговые пошлины против КНР

Вашингтон введёт новые пошлины в отношении Пекина, если стороны не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом, передаёт "РИА Новости" со ссылкой на заявление Белого дома, на китайско-американских переговорах уже "был достигнут прогресс".

"Президент Дональд Трамп повторил, что 90-дневный процесс, относительно которого договорились в Буэнос-Айресе (на саммите G20, — прим.), остаётся твёрдым крайним сроком и что США повысят ввозные пошлины, если США и Китай не достигнут удовлетворительного соглашения до 1 марта 2019 года", — говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшие переговоры с Пекином "по данным важнейшим темам".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале декабря прошлого года в ходе встречи на саммите "двадцатки" Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на срок в 90 дней не вводить новые пошлины. Однако практически сразу после встречи глав государств в Канаде по запросу из Вашингтона была задержана гражданка Китая, финансовый директор корпорации "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Это, в свою очередь, привело к ухудшению китайско-канадских отношений, однако переговоры Пекина и Вашингтона по торговле продолжились.

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В США могут ввести новые торговые пошлины против КНР

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Теги: США, КНР, Китай, пошлины, торговая война



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