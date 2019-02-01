01 Февраля 2019
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Наука и техника В России

Ученые сообщил, что произойдет, если Апофис упадет на Землю

Астероид Апофис, в случае падения на Землю, может полностью уничтожить многомиллионный город.

Как сообщил доктор физико-математических наук Валерий Шувалов, в данный момент не существует средств, чтобы изменить траекторию данного небесного тела. По словам ученого, по размерам подводные Апофису астероиды падают на Землю раз в 10–100 тыс. лет. Как считает Шувалов, если такое небесное тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, "то в городе будет уничтожено все", сообщает ТАСС.

Астероид Апофис может столкнуться с Землей. По словам ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, это может произойти в 2068 году. Ранее появилась информация о том, что 13 апреля 2029 года Апофис, диаметр которого более 300 м, пройдет в 37 тыс. км от Земли, однако столкновения не произойдет, сообщает ТАСС.

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Ученые сообщил, что произойдет, если Апофис упадет на Землю

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Теги: Апофис, астероид



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