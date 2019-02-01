В Миассе 11-летний школьник "заминировал" жилой дом

31 января 11-летний учащийся одной из школ Миасса позвонил в службу спасения и сообщил о якобы заложенной бомбе в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области, звонивший был установлен сотрудниками правоохранительных органов. На вопросы о причинах, побудивших школьника совершить "минировании", ребенок ответил, что хотел пошутить.

За поступки сына отвечать придется родителям. В отношении его матери составлен протокол об административном правонарушении. С четвероклассниками, их родителями и педагогами проведены профилактические беседы, сообщили в полиции.