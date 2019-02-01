РФ в ноябре 2018 года сократила вложения в госдолг США

Вложения Москвы в казначеские облигации Минфина США в ноябре 2018 года сократились на $1,815 млрд.

Таким образом, как сообщает РБК со ссылкой на материалы американского ведомства, объём вложений после сокращения составил $12,81 млрд. В частности, в долгосрочные бумаги (со сроком обращения более года) вложено $3,75 млрд, а в краткосрочные — $9,06 млрд.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, госдолг Вашингтона с приходом Дональда Трампа на пост президента США увеличился более чем на $2 трлн и составил почти $22 трлн.