Челябинский каннибал после психбольницы притворился врачом

В челябинской больнице № 11 работал врач с поддельным дипломом психиатра.

36-летний Борис К. в детстве убил и расчленил сверстника, а потом выпил его кровь. Тогда еще 16-летний парень считал себя слугой темных сил. После этого его отправили на принудительное лечение. Несколько лет назад его выпустили, посчитав здоровым. Оказавшись на свободе, мужчина подделал диплом врача и пошел на работу в медучреждение. На днях его задержали и заключили под стражу.

Как сообщил бывший следователь Челябинской городской прокуратуры Александр Филатов, в 1998 году мальчик заманил к себе одноклассника, обманом ввел ему смертельную дозу транквилизатора, а затем расчленил его тело.

Борис вырезал глаз и сердце, из которого выжал кровь, после чего положил органы в формалин. Кровь он выпил из специально приготовленной серебряной рюмки.

Подростка человека задержали после того, как нашли расчлененное тело. Борис рассказал, что убил знакомого ради "жертвы богам темных сил". Затем он сообщил, что считает себя бароном фон Гинцелем. Оказалось, что Борис действительно имеет этот титул и принадлежит к древнему дворянскому роду.

В числе предков Бориса были известные маги и чернокнижники. У мальчика в то время были длинные черные волосы, темные очки, трость и большой золотой крест. Он держался высокомерно и дерзил учителям, сообщает издание "Знак".

26 января по ходатайству следователя Борис К. решением Ленинского районного суда Челябинска заключен под стражу сроком на два месяца.

