01 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

СМИ сообщили о вывозе золота из России для Венесуэлы

В январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, сообщает "Новая газета ".

Лайнер вывозил из России принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после чего валюта доставлялась в Каракас.

Первый рейс был совершен 18-19 января. Boeing 757 с золотом вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Дубая, где его, по данным газеты, встречали инкассаторские броневики Центробанка ОАЭ. Там золото выгрузили, а борт отправился дальше с наполненными долларами контейнерами. Еще одну посадку самолет совершил в марокканском городе Агадир, после чего направился в Каракас. В Москву он вернулся 23 января тем же путем.

Второй раз это воздушное судно прибыло в Каракас 30 января с той разницей, что после Дубая были совершены две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

После того, как в Каракас дважды слетал грузовой самолет из России, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении $1 млрд на благоустройство городов страны.

По данным на январь 2019 года, Банк России хранил около 30 т принадлежащего Венесуэле золота. Это большая часть той доли золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом.

Тем временем, глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина отрицает опубликованную в СМИ информацию о том, что золотой запас Венесуэлы хранился в России. "Это не соответствует действительности" , — сказала она, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не удалось получить золото, которое хранится в Банке Англии. Глава государства делал заявку на $1,2 млрд в слитках, однако, Британия отка залась выполнить эту просьбу под давлением США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои неназванные источники.

Венесуэла хранит в иностранных резервах порядка $8 млрд. Ранее Каракас пытался вернуть в казну золото на 550 млн из английского банка, поскольку предполагал, что они могут попасть под санкции, однако операция затянулась из-за бумажной волокиты и не была осуществлена. Тогда шла речь о 14 тоннах драгметалла в слитках.

Также сообщалось, что несколько дней назад Россия отправила в Венесуэлу пустой самолет с двойным экипажем. Сообщается, что борт вылетел без пассажиров в Каракас из московского аэропорта "Внуково".

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СМИ сообщили о вывозе золота из России для Венесуэлы

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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, золото, Банк России



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