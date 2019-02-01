Депутаты создали группу по выводу абортов из системы ОМС

В Госдуме сформируют рабочую группу для обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви, которая изучит перспективы выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Ее возглавит заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

24 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт по медицинским показаниям. "У ничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности", и "подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии", - заявил патриарх. Он также призвал депутатов вывести операцию из системы ОМС.

Чтобы предотвратить нежелательную беременность среди школьников, учащимся необходимо рассказывать о контрацепции.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова , которая высказалась за раннюю профилактику. "Чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте", – сообщила Голикова. Она отметила, что за последние годы число абортов среди россиянок существенно снизилось: в 2000 году было сдела но 2,1 млн абортов, тогда как в 2017 году – 779 тыс., сообщает газета "Взгляд".