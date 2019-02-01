Половина россиян считает, что страна движется в неверном направлении

Количество жителей России, которые считают, что страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения .

Об этом следует из опроса "Левада центра". Как показало исследование, мнение о неверном пути высказали 45% участников исследования - наибольшее количество за последние 12 лет. Лишь 42% россиян считают, что дела в стране идут в правильном направлении. 13% опрошенных затруднились с ответом.

Деятельность президента России Владимира Путина на посту главы государства одобряют 64% россиян, не одобряют 34% опрошенных.

Работой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева довольны 33% респондентов, недовольны 66 %.

Тем временем, падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается.

Таковы результаты первого после Нового года опрос ВЦИОМ. В настоящее время российскому лидеру доверяют лишь 33,4% респондентов , а тогда как 29 декабря 2018 года было 36,5%. Это минимум с января 2006 года – даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов. До осени прошлого года минимум (37,4%) был в разгар массовых протестов в декабре 2011 года.

Российский общественник, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что обрушение рейтинга доверия Владимиру Путину уже необратимо. Кургинян считает, что Путин уже "потерял половину рейтинга, а к лету он по теряет еще половину от оставшегося".