Под Екатеринбургом нашли двух пропавших сестер

25 января в поселке Горный Щит под Екатеринбургом пропали две сестры.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", в поисках детей участвовала группа добровольцев. В населенном пункте работали 20 человек из числа волонтеров.

Вечером 31 января появилась информация, что найдена одна из сестер - 10 летняя пропавшая. Позже поступила информация о том, что была найдена вторая пропавшая - 16-летняя девочка. Поиски прекращены.

Другие подробности инцидента не сообщаются.