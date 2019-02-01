Американские власти советуют Мадуро как можно скорее покинуть Венесуэлу

Советник американского президента Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро как можно скорее уйти в отставку и покинуть страну.

"Я желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам спокойной пенсии, жизни на красивом пляже вдалеке от Венесуэлы. Они должны воспользоваться амнистией президента Гуаидо и уехать. Чем раньше, тем лучше", — заявил Болтон .

Ранее в Каракасе прошел митинг нефтяников в поддержку Мадуро, на который вышли десятки человек, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо , который называет себя временным главой государства.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс , в ходе беседы была достигнута договоренность поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать двухсторонние отношения. Как отмечается, Трамп поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

Американский лидер также поздравил оппозиционера с "историческим вступлением в должность президента ". В ответ Гуайдо поблагодарил Трампа и отметил важность массовых протестов.