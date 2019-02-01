В Германии сообщили, почему поддерживают "Северный поток – 2"

Германия нуждается в "Северном потоке – 2" из-за будущего отказа от угля и атома, поэтому Берлин поддерживает строительство газопровода.

Как сообщил уполномоченный кабмина ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе, страна откажется от угля и атомной энергии в 2038 году. "Нам нужно 100-процентное энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период. Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас ", — отметил Визе.

Как пишет Die Welt , единственным вариантом для ФРГ является газ из России, которым обеспечиваются 43% потребности ЕС, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, США в очередной потребовали от Еврособза и Германии остановить проект строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом пишет издание Handelsblatt. По словам источника газеты в правительстве США, ЕС "должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров".

В американском правительстве отмечают, что если "газопровод будет построен, Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России".