"Аэрофлот" возвращает бесплатный алкоголь в эконом-класс

"Аэрофлот " вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в эконом -классе .

Это произойдет с 1 февраля. С этого дня авиакомпания вернет пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов продолжительностью от трех часов.

Перевозчик назвал данную меру "возвращение сервиса, который был раньше". Также пассажирам эконом-класса будут предлагать дорожные наборы с тапками, маской, беруш ами.

Что касается пассажиров бизнес-класса, то им будет предлагаться шампанское более высокой ценовой категории — Bollinger — на международных воздушных линиях. На внутренних перелетах уже предлагается шампанское высокого качества Drappier .

"Аэрофлот " отменил алкогольные напитки на рейсах длительностью более шести часов в 2010 году, сообщает РБК.