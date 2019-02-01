Один из фигурантов по делу Арашуковых скрылся от следствия

Один из фигурантов, который проходит по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, скрылся от следствия.

Об этом заявил прокурор во время заседания Басманного суда Москвы. Скрывшийся фигурант арестован заочно, сообщает ТАСС. При этом его имя не называется.

Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, пишет РИА "Новости".

Арашуков не признал вину в мошенничестве и заявил о своей невиновности.

Как сообщало Накануне.RU, Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей.

Напомним, во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова - сына Рауля Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.