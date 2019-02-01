В больнице Нижнего Тагила умер 7-месячный малыш

В больнице в Нижнем Тагиле вечером 30 января скончался 7-месячный мальчик.

Он приехал в больницу с мамой, медики обнаружили у него на голове гематому.

Сейчас по факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

"Будут проверены условия, в которых воспитывался мальчик", - добавили в СК.

Есть информация, что мать просто уронила своего сына, из-за этого и возникла гематома.