01 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

В больнице Нижнего Тагила умер 7-месячный малыш

В больнице в Нижнем Тагиле вечером 30 января скончался 7-месячный мальчик.

Он приехал в больницу с мамой, медики обнаружили у него на голове гематому.

Сейчас по факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

"Будут проверены условия, в которых воспитывался мальчик", - добавили в СК.

Есть информация, что мать просто уронила своего сына, из-за этого и возникла гематома.

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В больнице Нижнего Тагила умер 7-месячный малыш

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Теги: Нижний Тагил, ребенок, мальчик, смерть, гибель, больница, гематома



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