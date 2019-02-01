Бывший зампред "Экопромбанка" обжаловал приговор за незаконное снятие залога с жилья на 260 млн

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию на приговор бывшему зампреду правления "Экопромбанка" Вадиму Манину, которому вменяли незаконное снятие ареста с квартир, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по некоторым данным, Манину вменяли в вину, что он в 2014 г. незаконно снял залог с квартир стоимостью 260 млн руб., которые были в залоге у банка. В итоге их продали. Он действовал якобы в интересах экс-депутата заксобрания края и акционера банка Валидмира Нелюбина, который сейчас также находится под следствием. Он проходит по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб.

Ленинский райсуд Перми наказал Манина двумя с половиной годами колонии общего режима. Теперь он обжаловал приговор – дело 31 января поступило в Пермский краевой суд. Судья и дата рассмотрения пока не назначены.