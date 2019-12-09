Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года. Документ на скорректирован с учетом работы над национальными проектами, в нем есть ряд новых положений, сообщает РИА Новости.
Документ устанавливает виды, объемы, механизмы бесплатной медпомощи, а также размеры финансирования. В частности, учстановлен средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина.
Введены 18 методов высокотехнологичной помощи для онкобольных.