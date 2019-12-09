Следователи раскрыли подробности уголовного дела бывшего министра территориальной безопасности Прикамья

Следователи раскрыли детали уголовного дела экс-министра территориальной безопасности Прикамья Андрея Ковтуна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему.

Вскоре задержанному изберут меру пресечения и предъявят обвинение.