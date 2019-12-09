Следователи раскрыли подробности уголовного дела бывшего министра территориальной безопасности Прикамья

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

Следователи раскрыли подробности уголовного дела бывшего министра территориальной безопасности Прикамья

Следователи раскрыли детали уголовного дела экс-министра территориальной безопасности Прикамья Андрея Ковтуна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему.

Вскоре задержанному изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Следователи раскрыли подробности уголовного дела бывшего министра территориальной безопасности Прикамья

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2020 11:55 Мск В Перми обжалован приговор бывшему министру общественной безопасности края
Ранее 10.08.2020 11:40 Мск В Перми бывший министр общественной безопасности получил "условку"
Ранее 09.06.2020 09:48 Мск Назначена дата начала суда над бывшим главой минтербеза Прикамья
Ранее 11.02.2020 12:00 Мск Продлен домашний арест экс-министра территориальной безопасности Прикамья
Ранее 11.12.2019 12:15 Мск Встретит Новый год дома. Избрана мера пресечения экс-министру территориальной безопасности Прикамья

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2019 18:50 Мск В Перми задержан экс-министр территориальной безопасности края

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети