25 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО Москва
(2003) | Фото

Землю для индивидуального жилищного строительства получили 5% многодетных семей

Участки для строительства жилых домов получили 5% - 24,5 тыс. – многодетных семей, нуждающихся в этом. Еще 480 тыс. стоят на учете, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы минстроя Никиту Стасишина.

Проблема, в первую очередь, заключается в том, что часто земля не обеспечена инженерной инфраструктурой. В частности, нет дорог, не подведена электроэнергия. 479 тыс. семей стоят на учете как нуждающиеся в получении таких участков. Иными мерами поддержки воспользовались еще порядка 2,9 тыс. семей.

На показатели повлияло и то, что до последнего момента под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) нельзя было брать ипотеку – банки не расценивали земельный участок как ликвидный залог.

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Землю для индивидуального жилищного строительства получили 5% многодетных семей

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Теги: земля, индивидуальное жилищное строительство, многодетная семья



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