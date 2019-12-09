Артист "Уральских пельменей" Максим Ярица: "На Уралмаше снова банды. Преступность можно побороть лишь экономически"

Разбирательства между шоу "Уральские пельмени" и их бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжаются. Сегодня "Творческое объединение "Уральские пельмени" отозвало два иска на общую сумму 210 млн руб. к компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) в связи с достигнутым мировым соглашением с одним из акционеров этой компании — ВБД груп. Остальные суды против Нетиевского продолжаются. Журналист Накануне.RU встретился с артистом шоу Максимом Ярицей и поговорил об этом и не только. Мнение известного шоумена насчет мэра Высокинского, шуток на политические темы Екатеринбурга и общественной позиции - в нашем интервью.

- В политической повестке Екатеринбурга сейчас есть много тем, на которые можно хорошо пошутить. В сети много шуток про Высокинского и гранитную плитку, про зарплаты чиновников, а история со второй веткой метро в нашем городе и вовсе уже стала сериалом, который никогда не закончится. Будут ли "Уральские пельмени" шутить на эти темы?

- Александра Высокинского я знаю давно. Убежден в том, что это очень грамотный руководитель, но в нашем городе очень сложно начать с нуля руководить, так сказать, создать свою команду и так далее. Потому что уже сформированы многие структуры, так что команду свою за один год не построить. Но я уверен, что Александр справится с этим. Насчет зарплаты я даже не слышал, но вы знаете, я считаю, что официальная зарплата чиновника должна быть максимально большой. Как бы крамольно это ни звучало. Это для того, чтобы неофициальная часть зарплаты была поменьше.

Насчет метро, думаю, шутят только те, кто не разбирается в отношениях федерального центра, города и области. Явно, что люди не прикалываются и не гоняют деньги туда-сюда. Просто так хаять власть - это некрасиво.

- Несмотря на зиму, у нас многие ремонты в городе не завершены, в сквере за тем же Оперным театром не успели работы доделать. Что вы можете сказать как горожанин?

- Эта штука меня раздражает и бесит. Но я убежден в том, что есть рациональное объяснение этому. Независимо от локальных проблем, наш Екатеринбург сейчас расцветает. Говорят, что наш город стал грязнее. Нет, я не согласен с этим. Езжу по стране и вижу, что многие наши города развиваются семимильными шагами. Есть уже опасение, что по развитию они начинают догонять Екатеринбург. Нам ни в коем случае нельзя отставать. Поэтому, когда появляются всякие разрытые ямы, которые очень долго никто не зарывает, руководству города нужно за этим следить. Нужно не жалеть виновных и их чистохвостить.

- Ваш коллега Вячеслав Мясников недавно снял клип, стилизованный под 90-е годы. Там даже малиновые пиджаки фигурировали. Как вы думаете, 90-е годы возвращаются или они безнадежно ушли?

- Считаю, что клип прекрасный. Слава молодец! Я считаю, что сейчас идет не возврат к 90-м годам. Это гораздо более страшная штука. Что-то принципиально новое. Ну и, конечно же, к сожалению, в больших городах растет преступность. У нас в стране сейчас все плохо с экономикой. Люди беднеют, а когда люди беднеют, начинают беднеть и преступники тоже. Преступники 90-х сейчас вынуждены возвращаться к криминалу, потому что их легальный бизнес не приносит им доход. Единственный способ побороть рост преступности - экономический. Когда страна разбогатеет, все изменится. Сейчас да, с преступностью стало тяжелее. Снова на Уралмаше какие-то банды собираются. Их контингент составляют те, кто был посажен в 90-е годы прошлого века. Сейчас они вышли из тюрьмы и снова развязали.

- Недавно было подано два новых иска в отношении вашего бывшего директора Сергея Нетиевского. Как вы их прокомментируете?

- Это история нашего шоу. СМИ пиарят все это и тем самым ловят хайп. Это просто наши внутренние разборки. Когда супруги разводятся, они начинают друг друга обвинять. Так же все и у нас. Не особо слежу за этим, там адвокаты занимаются. В том числе и юридическими вопросами. Одно скажу: когда мы расходились с Сергеем, все было неграмотно оформлено. В итоге пришлось обращаться в арбитражные суды. У нас уже были шансы все закончить. Не понимаю, зачем Серега все это продолжает…

- Недавно прошла Екатерининская благотворительная ассамблея. Губернатор выставил на аукцион стол, который сам смастерил, а глава ТМК Пумпянский - ракетку Федерера. Есть ли у вас лоты, которые вы можете выставить на такие же проекты?

- Андрюха Рожков, помню, выставлял на аукцион свою рубашку, в качестве лота. Словить хайп на этом мы не хотим. У нас есть свой благотворительный фонд. Таким образом детям помогаем. Но если мы найдем такие вещи, то выставим их на аукцион. А вообще мы мало занимаемся благотворительностью, на мой взгляд. Сама ассамблея – это очень хороший проект.