Стала известна величина прожиточного минимума в Курганской области

Величина прожиточного минимума в Курганской области за третий квартал этого года составила на душу населения 10 тыс. 165 руб.

Если сравнивать эту сумму со вторым кварталом этого года, то она уменьшилась на 57 руб. - такое заявление сделал глава департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных.

Он отметил, что расчет величины за третий квартал сделан на основании потребительской корзины, а также данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания за июль, август и сентябрь этого года.

"Причина - сезонное снижение цен на овощи и фрукты, которые составляют значительную часть потребительской корзины", - отметил Смирных.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен услышанным и призвал подходить максимально ответственно ко всем цифрам.

"Если картошка и яблоки подешевели, как вы считаете, это не значит, что люди стали лучше жить, значит, подорожало что-то другое. Серьезно к таким вещам относитесь. Когда касается крайне важных для людей вопросов, будьте очень аккуратны", - отметил Шумков.