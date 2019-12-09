25 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
прожиточный минимум, хлеб, деньги, монеты, мелочь (2015) | Фото: chastnik.ru

Стала известна величина прожиточного минимума в Курганской области

Величина прожиточного минимума в Курганской области за третий квартал этого года составила на душу населения 10 тыс. 165 руб.

Если сравнивать эту сумму со вторым кварталом этого года, то она уменьшилась на 57 руб. - такое заявление сделал глава департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных.

Он отметил, что расчет величины за третий квартал сделан на основании потребительской корзины, а также данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания за июль, август и сентябрь этого года.

"Причина - сезонное снижение цен на овощи и фрукты, которые составляют значительную часть потребительской корзины", - отметил Смирных.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен услышанным и призвал подходить максимально ответственно ко всем цифрам.

"Если картошка и яблоки подешевели, как вы считаете, это не значит, что люди стали лучше жить, значит, подорожало что-то другое. Серьезно к таким вещам относитесь. Когда касается крайне важных для людей вопросов, будьте очень аккуратны", - отметил Шумков.

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Стала известна величина прожиточного минимума в Курганской области

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Теги: прожиточный минимум, Курган, величина



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