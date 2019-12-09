25 Сентября 2020
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митинг против мусорной реформы, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Коммунисты считают заседание бывшей "красной думы" на Урале нелегитимным и намерены обжаловать решения

Кризис в думе Асбеста вышел на новый виток. Заседание, на котором должны были рассмотреть проект бюджета города, прошло с потасовками, "удержанием заложника" и лишением мандатов депутатов от КПРФ – фракции, получившей большинство по итогам выборов 2017 года и боровшейся против строительства в городе сурьмяного завода. Ранее, напомним, горожане направляли петицию президенту Владимиру Путину против строительства экологически вредного предприятия, однако в итоге гордума, баллотирующее большинство которой контролируется комбинатом "Ураласбест", не поддержала инициативу проведения референдума.

Однако противостояние среди городских законодателей не прекращается. Сегодня на заседании были лишены мандатов двое депутатов из фракции КПРФ – Антонина Зонова и Наталья Крылова.

Лишение неугодных депутатов должностей в парламентах различных уровней, к сожалению, уже не рядовой случай, однако на сей раз были нарушены все мыслимые формальные требования.

Экс-спикер гордумы Асбеста Андрей Самарин в беседе с Накануне.RU назвал произошедшее "полным беспределом". Он отметил, что в данном случае игнорируется регламент и порядок увольнения. Если уж это заседание состоялось, хотя оно недействительно, есть порядок увольнения, определённая процедура, протокол. Действуя по правилам, председательствующая ио спикера Ольга Щапова не открыла заседание – не было кворума, а то, что произошло после – уже самодеятельность, считает он.

"Касаемо лишения мандатов, мы видим, что группа депутатов, которая сегодня якобы заседала, даже если считать заседание легитимным – они нарушения Смирновой о незадекларированном имуществе на 300 тысяч считают несущественным, а у коммуниста Зоновой за 7 тысяч считают очень существенным и лишают мандата", – рассказал Самарин о двойных стандартах на заседании.

По его словам, даже если признать сегодняшнее заседание легитимным, то есть порядок увольнения, по которому должно проголосовать две трети парламентариев. Но этосегодня тоже не соблюдено. "Плюс ещё рукоприкладство, ограничили свободу передвижений Щаповой, не пускали её, заточили её в стенах этого кабинета физическим воздействием. Она обратилась в больницу, у неё давление, она понесла существенные и моральные и физические страдания. Человек пенсионер, и три здоровых амбала (двое коллег-депутатов и один помощник) ей противостояли. Они перегородили ей путь, не пускали, физически воздействовали", – рассказал он.

Самарин не исключил, что происходящее выгодно лоббистам сурьмяного завода, в числе которых он назвал и Сергея Ларионова, формально занимающего сейчас должность спикера.

Фракция КПРФ, не считая заседание состоявшимся, настаивает и на неправомерности сегодняшнего решения о лишении мандатов своих товарищей.

Наталья Крылова также считает заседание неправомерным и обращает внимание на странности с порядком лишения мандата.

"Прокуратура и комиссия про противодействию коррупции при администрации губернатора провели проверку, вопрос по мне выносился на думу. Проголосовали за лишение, но в соответствии с порядком, принятым у нас же, для лишения мандата необходимо 2/3 голосов. Решение не прошло. Потом была ещё серия судов по мандатам, в рамках которых было подтверждено, что этот порядок в 2/3 - он действительный. Но тем не менее, ни с того ни с сего они решили, что теперь кворум считается по-другому, подняли то решение, которое у них не прошло и по-новому проголосовали. Без предписания прокуратуры, без какого-то нового с моей стороны нарушения", – рассказала она Накануне.RU.

По её словам, документов о лишении мандата пока нет, однако после их появления, они будут оспорены.

"Нас народ выбрал на прямых выборах, это было революционное решение, такая сознательная инициатива, потому что у нас долго доминировала "Единая Россия", а потом народ вышел на выборы, сказал своё веское слово и выбрал команду Натальи Крыловой, подчеркну, не КПРФ, а именно Натальи Крыловой. Народ на земле нас поддерживает, выходит на митинги на мои. Так что, я думаю, зря они это делают. Одно дело бюджет, а другое – мой мандат", – считает Наталья Крылова.

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Коммунисты считают заседание бывшей "красной думы" на Урале нелегитимным и намерены обжаловать решения

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Теги: Асбест, дума, Крылова, Самарин



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