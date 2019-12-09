Спортивный адвокат: Запрет WADA распространяется и на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) сегодня на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Спортивный адвокат, доцент кафедры спортивного права Высшей школы экономики Александр Чеботарёв в комментарии Накануне.RU отметил, что запрет WADA на участие распространяется и на Универсиаду 2023 года. Однако что касается права проведения этого мероприятия, то точное решение примут, вероятно, позднее.

"Вопрос стоит как: если есть физическая и юридическая возможность перенесения в другие страны без ущерба соревнованиям. Ведь спортсооружения реконструированы, деньги уже вложены, участники приглашены. Если в скором времени это невозможно будет перенести, то будут проводить там [в Екатеринбурге]. А если возможность есть, то перенесут", – рассказал эксперт.

Напомним, что ранее президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин не исключил, что проведения соревнований у России может быть отобрано, "если для этого есть юридические и практические основания".

Полное интервью с Александром Чеботарёвым относительно сегодняшнего решения WADA читайте по ссылке.