В приемной Медведева в Челябинске – новый руководитель

Сегодня в региональном отделении партии "Единая Россия" заявили, что получен пакет документов, утверждающий нового руководителя общественной приемной лидера "единороссов" в Челябинске. Ожидаемо им стала заместитель секретаря регионального отделения партии Марина Поддубная, передает корреспондент Накануне.RU.

В принципе, решение по замене прежнего руководителя приемной Дмитрия Медведева в Челябинске было озвучено давно, ждали лишь соответствующих бумаг из президиума Генсовета "ЕР" в Москве. Прежний многолетний руководитель приемной в Челябинске, депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Горнов сам заявил о сложении полномочий, он намерен в ближайшее время отправиться в морское путешествие по заданию Русского географического общества (РГО).

"Приемную ждут серьезные преобразования: она должна стать партийным многофункциональным центром, такую задачу поставил съезд партии. Мы уверены, что Марина Владимировна справится. За годы депутатской работы она приобрела большой опыт организационной работы, взаимодействия с гражданами и эффективного решения их просьб и наказов", - заявил сегодня главный "единоросс" Челябинской области Владимир Мякуш, комментируя назначение Поддубной на новый пост.