25 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото

В Тобольске обстрелявшие автобусы подростки не попадут под "уголовку"

В Тобольске школьники, обстрелявшие автобусы, избегут уголовной ответственности, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, 24 октября школьники обстреляли автобус на ул. Полонского, следовавший по маршруту №1. Через полчаса полицейским сообщили о повреждении окна автобуса на ул. Семена Ремезова. На места происшествий выезжала следственно-оперативная группа. Стрелявших довольно быстро обнаружили. Школьников доставили в отдел полиции, где они объяснили, что стреляли по окнам автобусов ради развлечения. Пистолет у подростков изъят сотрудниками полиции.

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что к "административке" по статье "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" привлекут родителей. Такое решение принято на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

"Что касается возмещения ущерба, если у ребенка нет дохода, платят родители. То есть вопрос решается в гражданско-правовом поле", - сказала глава пресс-службы Светлана Новик.

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В Тобольске обстрелявшие автобусы подростки не попадут под "уголовку"

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Теги: пневматический пистолет, школьники, стреляли по окнам



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Ранее 25.10.2019 09:40 Мск В Тобольске подростки ради развлечения стреляли по окнам автобусов

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