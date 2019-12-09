В Тобольске обстрелявшие автобусы подростки не попадут под "уголовку"

В Тобольске школьники, обстрелявшие автобусы, избегут уголовной ответственности, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Тоболяк на спор закидал автобус камнями

Напомним, 24 октября школьники обстреляли автобус на ул. Полонского, следовавший по маршруту №1. Через полчаса полицейским сообщили о повреждении окна автобуса на ул. Семена Ремезова. На места происшествий выезжала следственно-оперативная группа. Стрелявших довольно быстро обнаружили. Школьников доставили в отдел полиции, где они объяснили, что стреляли по окнам автобусов ради развлечения. Пистолет у подростков изъят сотрудниками полиции.

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что к "административке" по статье "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" привлекут родителей. Такое решение принято на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

"Что касается возмещения ущерба, если у ребенка нет дохода, платят родители. То есть вопрос решается в гражданско-правовом поле", - сказала глава пресс-службы Светлана Новик.