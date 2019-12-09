Глава Чусовского района возглавил Чусовской городской округ

Глава Чусовского района Сергей Белов возглавит Чусовской городской округ, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатуру поддержали 23 депутата гордумы. Двое воздержались от голосования. Соперником Белова был руководитель аппарата районной администрации Сергей Архипов. Отметим, что срок полномочий главы составляет пять лет.

Добавим также, что Сергей Белов возглавлял Чусовской районе с 2016 г., а прежде занимал пост главы Чусовского городского поселения.