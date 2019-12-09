149 раз привлекался за нарушение ПДД. В Челябинске около ЧТПЗ водитель сбил двух пешеходов

В Челябинске водитель, который 149 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сбил двух человек, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло сегодня днем на улице Машиностроителей около проходной ЧТПЗ.

Как сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области, 50-летний водитель за рулем Рено Логан совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП травмы получили мужчина и женщина. Они доставлены в больницу.

Известно, что водитель за семилетний стаж вождения 149 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, из них 82 - в течение 2019 года. В частности, мужчина превышал скорость и не останавливался перед стоп-линией.