25 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
(2003) | Фото

"АвтоВАЗ" стал единственным владельцем GM-AVTOVAZ. Chevrolet Niva переименуют в Lada

"АвтоВАЗ" выкупил 50% акций СП с General Motors – тольяттинского предприятия GM-AVTOVAZ. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки, после которой компания станет 100-процентной "дочкой" "АвтоВАЗа".
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"В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

''Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. В рамках соглашения "АвтоВАЗ" получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение NIVA органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие "АвтоВАЗа". Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой "АвтоВАЗа" в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой NIVA. Я тепло приветствую всех работников GM-АВТОВАЗа, которые теперь становятся частью Группы "АвтоВАЗ'', – заявил Ив Каракатзанис, президент и генеральный директор компании.

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"АвтоВАЗ" стал единственным владельцем GM-AVTOVAZ. Chevrolet Niva переименуют в Lada

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Теги: АвтоВАЗ, GM-AVTOVAZ. Chevrolet Niva, Lada



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