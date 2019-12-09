В Турции ввели налог за проживание в отелях

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.

Турецкие СМИ сообщали, что в следующем году предлагается ввести новый сбор на проживание в отелях в размере от 6 до 18 лир в сутки.

Таким образом туристы за отдых в пятизвездочном отеле должны будут дополнительно платить около 1,4 тыс. рублей (22 доллара), сообщает "Взгляд".

Отметим, Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян.

Между тем, ранее страховщики заявили о существенном росте страховых случаев с россиянами в Турции минувшим летом. Так, по сравнению с предыдущим годом общее число обращений застрахованных из этой страны выросло на 80%.

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 11 сентября, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Посол объясняет этот факт увеличивающимся туристическим потоком из России.