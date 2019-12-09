Доходы бюджета Зауралья превысили расходы более чем на 300 млн рублей

Доходы бюджета Курганской области за 9 месяцев этого года превысили расходы на 310 млн руб. и составили более 30 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, рост по сравнению с тем же периодом 2018 года составил почти 10%.

Собственные доходы Зауралья составили 13,8 млрд руб., объем безвозмездных поступлений вырос на 2,2 млрд руб.

Что касается государственного долга Курганской области, то он не увеличился.

На заседании правительства Зауралья глава региона Вадим Шумков отметил, что для снижения долговой нагрузки на бюджет в ноябре область перекредитовалась на 5 млрд руб. под более низкие проценты.

Как проинформировал начальник Финансового управления Курганской области Константин Ермаков, ко второму чтению параметры областного бюджета за счет финансовой помощи из федерального центра увеличились более чем на 3,1 млрд руб. Расходы в 2020 году увеличиваются на 4,1 млрд руб. На реализацию государственных программ Курганской области запланировано 47,4 млрд руб., на выполнение национальных проектов сумма увеличилась до 8,5 млрд руб.

Также депутаты Курганской областной думы внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Представленным законопроектом предлагалось утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год в следующих размерах: общий объем доходов в сумме 48,5 млрд руб., расходы утверждены в размере 51,7 млрд руб. Объем доходов и расходов областного бюджета увеличивается по сравнению с действующей редакцией закона на 2 млрд 89 млн руб.