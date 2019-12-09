Кунгуряк получил солидный срок – несколько раз ударил беременную подругу ножом и бросил ее умирать в овощной яме

В Кунгуре вынесен приговор местному жителю, который едва не убил бывшую сожительницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, 17 июня преступник изрезал жертву ножом и бросил ее в заброшенную овощную яму, вход в которую замаскировал. Только через два дня потерпевшую с тяжелыми травмами грудной клетки нашли прохожие. Ее жизнь медики спасли, насколько пострадал ребенок, не уточняется.

Суд наказал злоумышленника 11 годами колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.