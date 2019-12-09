25 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Кунгуряк получил солидный срок – несколько раз ударил беременную подругу ножом и бросил ее умирать в овощной яме

В Кунгуре вынесен приговор местному жителю, который едва не убил бывшую сожительницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Напомним, 17 июня преступник изрезал жертву ножом и бросил ее в заброшенную овощную яму, вход в которую замаскировал. Только через два дня потерпевшую с тяжелыми травмами грудной клетки нашли прохожие. Ее жизнь медики спасли, насколько пострадал ребенок, не уточняется.

Суд наказал злоумышленника 11 годами колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

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Кунгуряк получил солидный срок – несколько раз ударил беременную подругу ножом и бросил ее умирать в овощной яме

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Теги: овощная яма, нож, беременная



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