"Нетиевский нас не объединял. Он просто был самым тактичным": Артист "Уральских пельменей" опроверг слова бывшего директора

Артисты популярного шоу "Уральские пельмени" ответили на заявление своего бывшего директора Сергея Нетиевского. В недавнем интервью 66.ru шоумен заявил о том, что выступал, образно говоря, "клеем, который все склеивает", то есть был объединяющим элементом проекта. Участник команды Дмитрий Брекоткин, отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, опроверг эти слова.

"Нетиевский нас не объединял. Клеем был Нетиевский, говорит? Но клей же не один! Есть столярный клей, есть ПВА. Он должен был клеить. Он нас склеивал", - отшутился артист.

Далее один из артистов заявил о том, что Нетиевский был просто "самым тактичным".

"Нетиевский был генератором идей. Он был локомотивом, за которым ехали 10 вагонов. Нетиевский нас объединял? Нет, такого не было. Всех нас объединил Дмитрий Соколов. А он сделал вещи, которые сделали невозможным наше сотрудничество. Какие именно, не могу вам сказать", - заключил Брекоткин.

Напомним, "Уральские пельмени" уже несколько лет судятся с Нетиевским из-за доходов от программ команды.