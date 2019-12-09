В Перми за год отремонтировано 308 дворов и обустроено 128 детских площадок

В Перми за год отремонтировано 308 дворов и обустроено 128 детских площадок. Масштабный ремонт продолжится и в следующем году. У жителей города есть возможность подать заявку на облагораживание своей придомовой территории. Для этого собственникам помещений многоквартирных домов необходимо принять решение на общем собрании об участии в программе и подать заявку в администрацию своего района. За счет бюджетных субсидий пермяки могут заасфальтировать тротуары, проезды, установить детскую или спортивную площадку, оборудовать освещение.

За ремонт дворов в Перми отвечают несколько программ - приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда") и муниципальные – "Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми", "Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми".

По нацпроекту в Перми было отремонтировано 113 дворов, объединяющих 204 многоквартирных дома. Благодаря этой программе жители могли отремонтировать проезды, установить скамейки и урны, оборудовать парковку, освещение и обустроить тротуары. Кроме того, в этом году утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно было выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах.

Благодаря городской программе "Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми" в этом году было благоустроено 195 придомовых территорий. По этой программе пермяки могли за счет средств городского бюджета провести работы по асфальтированию придомовых территорий, установить ограждения, провести работы по благоустройству газонов, кронированию деревьев и межеванию земельного участка. Таким образом, в 2019 году почти 50 тысяч пермяков, проживающих в этих домах, улучшили качество жизни благодаря ремонту дворов.

"Третий год Пермь активно принимает участие в реализации программы по благоустройству дворовых и общественных пространств "Формирование комфортной городской среды". Заметен высокий уровень взаимной вовлеченности инициативных граждан, городской и районных администраций и различных служб в решение общих задач, направленных на улучшение качества жизни в городе. В этом году жители активно подключились к реализации программы – работа начиналась с подачи заявки, обсуждения проекта, отбора подрядчика и приемки объекта. Хотелось бы также отметить значительный рост профессионального уровня подрядных организаций", - отмечает Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края, председатель федеральной комиссии НП "ЖКХ Контроль" по контролю за реализацией проекта "Формирование комфортной городской среды".

По кго словам, наконец начал формироваться "житель-собственник", который по-хозяйски оценивает необходимость работ и сохранность полученных благ.

До 15 декабря во всех районах состоятся общественные обсуждения, на которых комиссии проведут оценку и отбор дворов на 2020-2022 годы. Все, кто подал заявки, получат письменные ответы по результатам работы общественных комиссий.

В конце года НП "ЖКХ Контроль", совместно с департаментом ЖКХ администрации Перми и региональным отделением партии "Единая Россия" в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" запустили социологический опрос удовлетворённостью качеством городской среды. Благодаря этому жители смогут отметить уровень комфорта, а также сообщить, насколько они осведомлены о возможности участия в программе и механизмах подачи заявок. Результаты опроса лягут в основу "Индекса качества городской среды" и будут транслироваться на территории других субъектов и муниципалитетов РФ.

"ТОСы Перми сегодня активно подключились к благоустройству городской среды, с начала года мы ведем активную работу с жителями, проводим субботники и обсуждаем планы по повышению уровня комфорта во дворах. В обсуждении принимают участие жители разного возраста, мы понимаем, что необходимо учитывать это при проработке дизайн-проекта. Сам всегда принимаю участие в заседаниях общественных комиссий. Сразу видно, где жители активно взаимодействуют с ТОСом – там подход к благоустройству более комплексный", - говорит Алексей Драчев, председатель ТОС "Громовский".

Он считает необходимым и в дальнейшем продолжать реализацию программы. Также необходимо усиливать взаимодействие между ТОС и подрядными организациями, многие вопросы можно урегулировать на стадии обсуждения плана работ. Председатели ТОСов должны нести ответственность и следить за выполнением работ, не оставляя собственников один на один с их проблемами.