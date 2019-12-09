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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

В прикамской больнице приставы опечатали рентгеновские аппараты

В Прикамье приостановлена деятельность рентгендиагностического оборудования в Ильинской ЦРБ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Соответствующее решение ранее принял суд на основании проверки Роспотребнадзора. Выяснилось, что несколько рентгенов в больнице не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию и временное хранение источников ионизирующего излучения. Как уточняют в службе судебных приставов, нарушения представляют общественную опасность и создают угрозу здоровью врачей и пациентов.

Поэтому суд запретил эксплуатацию дентального рентген-аппарата, ренгендиагностического аппарата на два рабочих места и цифрового передвижного флюораграфического комплекса на 20 суток. Работа передвижного рентгеновского диагностического аппарата запрещена в течение 10 дней.

Приставы опечатали медицинское оборудование и предупредили об ответственности в случае неисполнения решения суда руководство медицинского учреждения.

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В прикамской больнице приставы опечатали рентгеновские аппараты

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Теги: судебные приставы, рентген



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