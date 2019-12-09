Елена Степаненко прокомментировала "женитьбу" Петросяна

Экс-супруга юмориста Евгения Петросяна, с которой он прожил 30 лет, прокомментировала слухи о пятом браке бывшего мужа. Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Петросян женился на своей помощнице, 30-летней Татьяне Брухуновой.

Оказалось, что Елена Степаненко не в курсе происходящего. Но если это действительно правда, она желает счастья молодым. "Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!" – приводит ее слова Super.Ru.

Между тем, Брухунова свои отношения не комментирует, только расстраивается по поводу обрушившихся на нее хейтеров. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!" – написала она в Instagram.