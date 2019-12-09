705 новых мест в садиках и 800 в школах появилось в Перми в этом году.

705 новых мест в садиках и 800 в школах появилось в Перми в этом году.

По данным департамента образования администрации города, три корпуса детских садов уже принимают воспитанников, еще несколько на подходе. Все новые детсадовские мощности работают в том числе на ясельную категорию детей. Так, в начале года после капремонта ввели корпус детского сада №261 на улице Херсонской. Вскоре после этого, весной открылся новый корпус детского сада "Гармония" на Чернышевского. Летом заработал третий корпус детского сада "Эрудит" в Мотовилихе на улице Агатовой - его в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона – компания "Девелопмент-Юг". 705 детей из микрорайонов Крым и Ива-1 смогли пойти в детский сад ближе к дому.

До конца года компания-застройщик "КОРТРОС-Пермь" должна завершить строительство и передать городу детский сад в ЖК "Гулливер". В планах строительство детских садов по улицам Плеханова и Желябова в Дзержинском районе, по улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, по улице Байкальской в Кировском районе.

Для самых маленьких департамент образования Перми в этом году запустил проект "Пермские ясли": появились семейные дошкольные группы. Они функционируют как структурное подразделение муниципальных детских садов "Конструктор успеха", "АртГрад" и "Экосад". В рамках нацпроекта "Демография" на базе детского сада №96 (улица Клары Цеткин) открыт консультационный центр для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения. В центре родители смогут получить помощь по различным вопросам воспитания и обучения, в том числе детей раннего возраста, принять участие в мастер-классах и игровых мероприятиях. Также департамент образования прорабатывает правовые основы внедрения таких форм, как "сертифицированная няня" и "ясли–спутник".

Для более старших детей в 2019 году городские власти открыли новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка-2, начали возведение нового корпуса школы №93 и гимназии №3, капитальный ремонт школы №127. Компания-застройщик "Сатурн-Р" в рамках соглашения с краевыми и городскими властями возводит школу в микрорайоне Красные казармы, после чего передаст здание в муниципальную собственность. Завершить работу компания планирует в 2020 году. На очереди – начало реконструкции школы №22, а также начало строительства новых корпусов школы по улице Юнг Прикамья и гимназии №17.

После каждой крупной стройки или ремонта обновляется и образовательная программа, а также создается доступная среда для детей с особенностями здоровья.

Также в этом году новые спортобъекты открылись при школах №41, №82, "Траектория" (школа №48). Благодаря взаимодействию городских властей с компанией "Лукойл" новые стадионы появились у школ №115 и №122. В свободное от учебной и внеурочной деятельности время стадион доступен и для жителей. Для этого в администрации школы необходимо получить электронную карту доступа.

"Внушает оптимизм то, что в Перми ремонтируют и строят новые школы. Необходимо ежегодно ремонтировать и строить столько школ, сколько требуется для обеспечения обучения детей в одну смену. Не менее важной задачей является комплектация образовательных учреждений компетентными кадрами и повышение престижа учительской профессии. Что касается строительства спортивных объектов – это необходимость. Важно, чтоб стадионы и спортплощадки создавались в нужном месте и с соответствующим качеством. Это должны быть максимально продуманные и согласованные со специалистами по физической культуре объекты, в рамках единой городской концепции, с адекватным инвентарем – турниками, брусьями, беговыми дорожками. По нашему мнению, нет необходимости делать дорогие и масштабные проекты, важнее, чтобы они строились быстро и там, где есть реальная потребность. Важной частью этой работы является обеспечение доступа и информирование населения об имеющейся инфраструктуре. Этой осенью мы запустили опрос управляющих советов школ о доступности спортивной инфраструктуры школ для населения. Люди пишут, им эта тема важна", - отмечает председатель Совета родителей города Перми Михаил Смирнов.