Гражданами РФ за полгода стали уже 125 тыс. жителей Донбасса

Более 160 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощенном порядке подали жители ДНР и ЛНР. Решения о приеме в гражданство приняты уже по 125 тыс. лиц. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает официальный сайт ведомства.

Министр провел заседание Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников. Он отметил, что за последние полгода было многое сделано в части совершенствования миграционного законодательства.

Колокольцев также сообщил, что количество принятых по Госпрограмме соотечественников осталось на уровне прошлого года - 92 тыс. за десять месяцев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Выдача паспортов началась в середине июня. Обязательным условием является наличие паспорта республик. Какому количеству претендентов было отказано в гражданстве РФ, не сообщается.