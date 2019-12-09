25 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Гражданами РФ за полгода стали уже 125 тыс. жителей Донбасса

Более 160 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощенном порядке подали жители ДНР и ЛНР. Решения о приеме в гражданство приняты уже по 125 тыс. лиц. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает официальный сайт ведомства.
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Министр провел заседание Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников. Он отметил, что за последние полгода было многое сделано в части совершенствования миграционного законодательства.

Колокольцев также сообщил, что количество принятых по Госпрограмме соотечественников осталось на уровне прошлого года - 92 тыс. за десять месяцев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Выдача паспортов началась в середине июня. Обязательным условием является наличие паспорта республик. Какому количеству претендентов было отказано в гражданстве РФ, не сообщается.

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Гражданами РФ за полгода стали уже 125 тыс. жителей Донбасса

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство РФ



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