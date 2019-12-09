Шойгу: Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилен

Обновление парка Дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам министра, в 2019 году "Туполев" выполнил на самолетах Ту-95МС серьезный объем работ по модернизации первой и второй очередей с заменой морально устаревшего оборудования.

Теперь в составе дальней авиации находится необходимое число исправных стратегических бомбардировщиков, отметил Шойгу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что глубокая модернизация первого строевого стратегического самолета Ту-160М завершена, ракетоносец-бомбардировщик передан на испытания.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году.